مصرع شاب جراء إصابته من محرك قارب في بحيرة طبرية

أسفر حادث قارب في بحيرة طبرية عن مصرع شاب متأثرا بجراحه الخطيرة جراء إصابته من محرك القارب.

لقي شاب، في الثلاثينيات من عمره، مصرعه جراء سقوطه وإصابته من محرك قارب في بحيرة طبرية؛ اليوم السبت.

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واستدعي طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى المكان، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة الشاب متأثرا بجراحه الخطيرة.

وقال المضمد روني أبو شقارة، إننا "وصلنا إلى الشاطئ حيث نقل إلينا الشاب جراء إصابته من محرك قارب في عمق البحيرة، إذ كان فاقدا للوعي ودون نبض أو تنفس ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته بالمكان".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وقوع الحادث.