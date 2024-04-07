هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن حادث بالبحر الأحمر

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم، الأحد، أنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 59 ميلا بحريا جنوب غربي عدن، فيما لم تضح معالم هذه الواقعة، في ظل التوتر والتعصيد العسكري للعمليات العسكرية في البحر الأحمر.

وفي حادثة أخرى، كانت قد قالت الهيئة البريطانية، السبت، إن صاروخا سقط غير بعيد عن سفينة جنوب غرب مدينة الحديدة الساحلية اليمنية، مشيرة إلى أن السفينة وطاقمها بخير.

وأبلغت الهيئة عن اقتراب صاروخين من السفينة.

وأوضحت أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة اعترضت الصاروخ الأول، مضيفة أن "الثاني ارتطم بالمياه على مسافة من السفينة" التي "لم تبلغ عن أي أضرار وتم الإبلاغ عن سلامة الطاقم".

ويأتي استهداف السفينة تزامنا مع هجمات يشنها الحوثيون ضد السفن المرتبطة بإسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر، شنّ الحوثيون عشرات العمليات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن. ويقولون إنّ هذه العمليات تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

من جهتها، شكلت الولايات المتحدة تحالفا متعدد الجنسيات يهدف إلى حماية الشحن في البحر الأحمر، ونفّذت منذ منتصف كانون الثاني/يناير ضربات متكررة على أهداف للحوثيين في اليمن. وشاركت بريطانيا أيضا في العديد من تلك الضربات.

وفي خطاب متلفز الخميس، أعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، أنّ 37 شخصا قتلوا في أكثر من 400 غارة جوية شنّتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن منذ مطلع العام.