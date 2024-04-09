الناصرة: 3 قتلى و7 إصابات بينها ثلاث حرجة وخطيرة بإطلاق نار

أسفرت جريمة ارتكبت في الناصرة عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجراح وصفت حالة ثلاثة منهم بالحرجة والخطيرة؛ ويدور الاشتباه حول إقدام شخص على إطلاق النار على أفراد عائلته ثم وضع حدا لحياته.

من المكان

قتل 3 أشخاص وأصيب 4 آخرون بينهم ثلاثة بجراح حرجة خطيرة جراء تعرضهم لإطلاق نار في حي الفاخورة بمدينة الناصرة؛ مساء اليوم الثلاثاء.

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وبحسب الشرطة، فإن الاشتباه يدور حول إقدام شخص على إطلاق النار على أفراد عائلته، ثم وضع حدا لحياته.

وأقرت طواقم طبية من "نجمة داود الحمراء" وفاة 3 أشخاص بعد فشل محاولات إنقاذ حياتهم، فيما قدمت عمليات الإنعاش لمصابين آخرين وصفت حالتهما بالحرجة.

كما أسفرت الجريمة عن إصابة امرأة، في الأربعينيات من عمرها، بجراح خطيرة وأخرى في السبعينيات من عمرها بجراح وصفت بالمتوسطة حتى الطفيفة.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفيي الإنجليزي والإيطالي في الناصرة ومستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.

فيديو من موقع #جريمة_إطلاق_النار في #الناصرة، والتي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، بينهم منفّذ الجريمة. pic.twitter.com/TE3IBqEe9S — موقع عرب 48 (@arab48website) April 9, 2024

وقالت الشرطة إن قواتها وصلت إلى مكان الجريمة وباشرت التحقيق في ملابساتها.

48 قتيلا عربيا منذ مطلع العام الجاري

قُتل 48 شخصا بينهم ثلاث نساء من المجتمع العربي في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحوّلت جرائم القتل إلى أمر معتاد، ترتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي الذي يجد نفسه متروكا لوحده في مواجهة العنف والجريمة.

يذكر أن المجتمع العربي يشهد تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة دون رادع في ظل تقاعس الشرطة وانعدام خطة مهنية لمكافحتها أو الحد منها.