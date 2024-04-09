واشنطن: موقف حماس من مقترح التهدئة غير مشجّع.. لم نُبلَّغ بموعد لهجوم برفح

قال بلينكن خلال مؤتمر صحافي في واشنطن إلى جانب نظيره البريطاني ديفيد كامرون، "كلا، ليس لدينا أي موعد لعملية، على الأقل، موعد تبلغناه من الإسرائيليين".

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن موقف حركة حماس من مقترح التهدئة، "أقلّ من مشجع" حتى الآن، فيما ذكر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة بموعد لعملية عسكرية محتملة في رفح، بأقصى جنوب قطاع غزة.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جايك سوليفان: "هواجسنا ما زالت مستمرة في ما يتعلق برفح، وسنرد حسبما يقتضي الأمر".

وأضاف: "قنوات الاتصال مفتوحة بيننا وبين الإسرائيليين وهم يفهمون هواجسنا وكنا واضحين معهم".

وذكر سوليفان أنه "ستكون هناك فرصة على مستويات للحديث عن موضوع رفح".

وقال سوليفان: "لم أطّلع على أي خطط تتعلق بنقل السكان أو تأمين احتياجاتهم في غزة".

ورحّب "بخطوات إسرائيل لتعزيز إدخال المساعدات"، مشيرا إلى "متابعة ما ستكشفه الأيام القادمة في ما يتعلق بالسماح لإدخال مزيد من المساعدات".

وكرّر سوليفان القول إن "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم أمن إسرائيل". وأضاف أنه "إذا لم تستمر إسرائيل بإجراء التغييرات فإن سياستنا ستتغير".

وشدّد سوليفان على أن "ردّ حماس على اقتراح التهدئة غير مشجع حتى الآن".

وفي سياق آخر قال: "طلبت من فريق، النظر في ملابسات مقتل عمال الإغاثة في غزة".

بلينكن: لم نُبلَّغ بموعد لاجتياح رفح

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي في واشنطن إلى جانب نظيره البريطاني ديفيد كامرون، "كلا، ليس لدينا أي موعد لعملية، على الأقل، موعد تبلغناه من الإسرائيليين".

وشكّك وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء في إمكان شن إسرائيل هجوما على رفح قبل إجراء محادثات مقرّرة الأسبوع المقبل مع واشنطن التي تعبّر عن مخاوف من تداعيات عملية عسكرية في المدينة المكتظة.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أعلن الإثنين، أنه تم تحديد موعد لاجتياح رفح، متعهّدا المضي قدما في القضاء على حماس على الرغم من المخاوف الدولية من تداعيات تحرّك عسكري في المدينة التي لجأ إليها أكثر من 1,5 مليون فلسطيني.

وقال وزير الخارجية الأميركي، إن اسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة بموعد لعملية عسكرية محتملة في رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، وإن وفدا إسرائيليا سيزور واشنطن الأسبوع المقبل للاستماع إلى هواجس لدى الولايات المتحدة بهذا الصدد.

وصرّح بلينكن خلال مؤتمر صحافي في واشنطن الى جانب نظيره البريطاني ديفيد كامرون: "لا أتوقع أي تحرّك قبل تلك المحادثات، في هذا الصدد، لا أرى شيئا وشيكا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستشدد مجدّدا على أن أي عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح ستكون "في غاية الخطورة على المدنيين".