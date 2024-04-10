الجيش الإسرائيلي يقصف بلدات في جنوب لبنان

شنّ طيران جيش الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم الأربعاء، عدة غارات على مواقع لبنانية، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات في الجنوب اللبناني.

وقال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه "هاجم بنية تحتية عسكرية في الأراضي السورية، تشير معلومات استخباراتيّة إلى أن منظمة حزب الله كانت تستخدمها"، مشددا على أنه "يعدّ أن النظام السوري مسؤول عن كل ما يحدث على أراضيه، ولن يسمح بأي محاولات تؤدي إلى قيام منظمة حزب الله الإرهابية على جبهته".

ومنذ بداية القصف المتبادل، استشهد في لبنان 359 شخصا على الأقل، بينهم 236 مقاتلا في حزب الله و70 مدنيا، بحسب بيانات حزب الله ومصادر رسمية لبنانية. وفي المقابل، قتل في الجانب الإسرائيلي 10 عسكريين وثمانية مدنيين بنيران مصدرها لبنان، وفق الجيش الإسرائيلي.

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