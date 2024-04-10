الحوثيون: استهدفنا 4 سفن أميركية وإسرائيلية في خليج عدن

الحوثيون يعلنون استهداف سفينتين إسرائيليتين، صباح الأربعاء، في خليج عدن، بالإضافة إلى سفينتين أميركيتين، من بينهما واحدة حربية؛ الجماعة تؤكد أن عملياتها في البحرين الأحمر والعربي وفي المحيط الهندي مستمرة حتى "وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

قال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية، يحيى سريع، إن الجماعة استهدفت 4 سفن أميركية وإسرائيلية، صباح اليوم، الأربعاء، في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية "المناسبة" والطائرات المسيرة.

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وأشار سريع، في بيان مصور، إلى أن الاستهداف طاول سفينتين تجاريتين إسرائيليتين (واحدة منهما استهدفت للمرة الثانية منذ الأحد)، وأخرى أميركية وسفينة رابعة حربية أميركية.

وبحسب المتحدث العسكري باسم الجماعة، استهدف الحوثيون"السفينة ‘إم.إس.سي داروين‘ والسفينة ‘إم.إس.سي جينا‘ (كما تم) استهداف السفينة ‘يورك تاون‘ الأميركية بالإضافة إلى سفينة حربية أميركية في خليج عدن، بعدد من الطائرات المسيرة".

وقال إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تأدية "واجبها الديني والأخلاقي والإنساني" تجاه الشعب الفلسطيني "المظلوم ودفاعًا عن اليمن"، وإن عملياتها في البحرين الأحمر والعربي وفي المحيط الهندي مستمرة حتى "وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة".

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ أربع عمليات عسكرية استهدفت سفينتين إسرائيليتين وسفينتين أمريكيتين إحداهما حربية. 10_04_2024م#معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/x8vmTsf90H — العميد يحيى سريع (@army21ye) April 10, 2024

وقال الجيش الأميركي، يوم الثلاثاء، إنه دمر صاروخا باليستيا مضادا للسفن فوق خليج عدن أطلقه الحوثيون، ورجّح أن الصاروخ كان يستهدف السفينة "يورك تاون".

وأضافت القيادة المركزية الأميركية أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأميركية أو سفن التحالف أو السفن التجارية في هذه الواقعة.

وتشن الحركة اليمنية هجمات على السفن في منطقة البحر الأحمر منذ أشهر تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأكدت جماعة الحوثي في اليمن، مساء الثلاثاء، تمسكها باستمرار عملياتها العسكرية البحرية حتى وقف الحرب وإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى بالجماعة، مهدي المشاط: "نؤكد أن عملياتنا في البحر تهدف لإيقاف العدوان والحصار الإسرائيلي في غزة، وإدخال الدواء والغذاء إلى القطاع كحق إنساني مكفول".

وشدد على أن "العمليات ستستمر حتى تحقيق هذا الهدف".

وجدد المشاط التأكيد على أن "حركة الملاحة الدولية آمنة لجميع السفن في العالم، باستثناء المرتبطة بالعدو الإسرائيلي والسفن الأميركية والبريطانية بعد عدوانهما على اليمن".