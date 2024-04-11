الاحتلال يستهدف مبنى عسكريا لحزب الله في الضهيرة بجنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الخميس، عن استهداف لمبنى عسكري في الضهيرة بجنوب لبنان يتبع لحزب الله زعم أن مقاتلا كان فيه، فيما لم بتنبى حزب الله خلال اليوم الخميس، أي عملية ضد مواقع وأهداف إسرائيلية حتى الآن.

وكان قد شنّ طيران الاحتلال، اليوم الخميس، عدة غارات استهدفت بلدة الضهيرة بينما قصفت مدفعيته بلدة طير حرفا جنوب لبنان.

وحلّق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل بكثافة، وصولا حتى مشارف مجرى نهر الليطاني، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.

من جهته، أعلن حزب الله، أمس الأربعاء، استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية، فيما دوت صافرات الإنذار في بلدات إسرائيلية للتحذير من "هجمات صاروخية وتسلل مسيرة".

ومنذ بداية القصف المتبادل، استشهد في لبنان 359 شخصا على الأقل، بينهم 236 مقاتلا في حزب الله و70 مدنيا، بحسب بيانات حزب الله ومصادر رسمية لبنانية.