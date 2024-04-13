دوما: المستوطنون يحرقون عشرات المنازل.. إصابات برصاص الاحتلال والمستوطنين

قال رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة لـ"وفا"، إن مواجهات اندلعت في البلدة، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالرصاص الحي، خلال التصدي لهجوم المستوطنين الذين أحرقوا عددا من المنازل في البلدة.

أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص المستوطنين وجيش الاحتلال، ظهر اليوم السبت، فيما تعرضت عشرات المنازل للحرق، في هجوم للمستوطنين، على بلدة دوما جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة لـ"وفا"، إن مواجهات اندلعت في البلدة، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالرصاص الحي، خلال التصدي لهجوم المستوطنين الذين أحرقوا عددا من المنازل في البلدة.

وقد هاجم مستوطنون، مساء يوم أمس الجمعة، منازل المواطنين في البلدة، التي تتعرض لاقتحام واسع من قبل قوات الاحتلال، بالتزامن مع مهاجمة مستعمرين بلدة المغير القريبة من دوما.

ومنذ صباح اليوم، أغلق مستعمرون، بحماية جيش الاحتلال، مداخل بلدات سلواد وترمسعيا وسنجل ودير دبوان شرق محافظة رام الله، وهاجموا المركبات المارة، وأطلقوا الرصاص على الشبان الفلسطينيين والبيوت والمركبات.