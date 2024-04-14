إصابة شرطية إسرائيلية في عملية إطلاق نار شمال رام الله

أسفر هجوم المستوطنين في اليومين الأخيرين عن استشهاد شابين هما عمر أحمد عبد الغني حامد (17 عاما) جراء هجوم على قرية بيتين، والشاب جهاد عفيف أبو عليا جراء هجوم على بلدة المغير.

أصيبت شرطية إسرائيلية بجراح وصفت بالمتوسطة في عملية إطلاق نار وقعت قرب بلدة سنجل شمال رام الله؛ فجر اليوم الأحد.

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وفي التفاصيل، فإن المنفذ أطلق النار على قوة إسرائيلية من "حرس الحدود" خلال عملها قرب قرية سنجل، ما أسفر عن إصابة شرطية بجراح؛ حسبما جاء عن وحدة "حرس الحدود".

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصابة، فيما أفادت تقارير إسرائيلية بأنه سمع إطلاق نار بعد وقوع العملية للاشتباه بتواجد المنفذ في منطقة قريبة.

ودفع جيش الاحتلال بقوات معززة إلى مكان العملية، والتي شرعت بأعمال بحث ومطاردة منفذ العملية.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة استنفارا عسكريا جراء هجوم واعتداءات متواصلة ومتصاعدة للمستوطنين على فلسطينيين ومنازل ومركبات وممتلكات لهم.

وأسفر هجوم المستوطنين في اليومين الأخيرين عن استشهاد شابين هما عمر أحمد عبد الغني حامد (17 عاما) جراء هجوم على قرية بيتين، والشاب جهاد عفيف أبو عليا جراء هجوم على بلدة المغير.

كما أسفرت هجمات المستوطنين عن إصابات بالرصاص الحي وإضرام النار في عشرات المنازل.

تأتي هجمات المستوطنين في أعقاب العثور على جثة مستوطن فقدت آثاره منذ صباح الجمعة قرب قرية المغير شمال شرق رام الله، وادعى جيش الاحتلال أنه قتل في "هجوم إرهابي"، فيما توعد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بيان بالوصول إلى "القتلة وأعوانهم".