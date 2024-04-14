بايدن أبلغ نتنياهو: الولايات المتحدة لن تشارك في هجوم مضاد على إيران

أبلغ الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة لا تدعم ولن تنضم إلى هجوم إسرائيلي للرد على هجوم الصواريخ والطائرات المسيرة التي شنته إيران الليلة الماضية، على أهداف في إسرائيل، وذلك بحسب ما ذكرت تقارير إسرائيلية، مساء اليوم، الأحد.

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ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول في البيت الأبيض (لم تسمه)، قوله إن "بايدن قال لنتنياهو إن الولايات المتحدة لن تكون جزءاً من الرد الإسرائيلي، وعلى تل أبيب التفكير مليًا في الاحتمالات"، في حين ذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أن واشنطن قالت لتل أبيب من الرد وأكدت أنها لا تدعمه ولن تنضم إليه.

وفي إحاطة صحافية، قال مسؤول في البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي أبلغ نتنياهو بأن الولايات المتحدة لن تشارك في أي هجوم إسرائيلي ردا على هجمات إيران. وكان بايدن قال في بيان صدر بعد الهجوم الإيراني، إنه أبلغ نتنياهو بأن إسرائيل "أظهرت قدرة رائعة على الدفاع عن نفسها في مواجهة وصد هجمات لم يسبق لها مثيل".

ولم يذكر بايدن في البيان ما إن كان قد ناقش مع نتنياهو احتمال الرد الإسرائيلي أو التدخل الأميركي.

وقال كبير المتحدثين باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، في تصريحات لشبكة "إيه بي سي"، إن الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنها لا تريد الحرب مع إيران. وأكد مجددا "لا نسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة، ولا نريد أن يتسع نطاق الصراع".

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستدعم ردا إسرائيليا على إيران، قال كيربي إن "التزامنا صارم إزاء الدفاع عن إسرائيل ومساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها". وأضاف كيربي "كما قال الرئيس مرات عديدة، نحن لا نسعى إلى حرب أوسع في المنطقة. لا نسعى إلى حرب مع إيران. وأعتقد أنني سأترك الأمر عند هذا الحد".