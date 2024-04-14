فرنسا تستدعي السفير الإيرانيّ على خلفية الهجوم على إسرائيل وتعلن مشاركتها بـ"مهام اعتراض" 

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، الأحد، أنه سيستدعي السفير الإيراني لدى فرنسا الإثنين؛ "لنقل رسالة حازمة" بعد الضربات التي شنّتها إيران على إسرائيل ليل السبت الأحد.

أعلنت فرنسا مشاركتها في "مهام اعتراض" خلال الهجوم الإيرانيّ على إسرائيل، الذي نُفّذ ليل السبت الأحد، وقد جاء ردّا على مقتل عناصر من "الحرس الثوري الإيراني" في العاصمة السورية دمشق، بضربة إسرائيلية؛ كما استدعت السفير الإيرانيّ لديها.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، الأحد، أنه سيستدعي السفير الإيراني لدى فرنسا الإثنين؛ "لنقل رسالة حازمة" بعد الضربات التي شنّتها إيران على إسرائيل ليل السبت الأحد.

وقال الوزير، الأحد، عبر شاشة تلفزيون "فرانس 2" الرسمي: "طلبت من دوائر وزارة الخارجية استدعاء السفير الإيراني غدا لنقل" هذه "الرسالة الحازمة".

وأضاف: "يجب عدم قلب المسؤوليات. الإيرانيون هم من هاجموا إسرائيل". وتابع "منذ العام 1979، جعلت إيران الكراهية ضد إسرائيل في صلب دبلوماسيتها".

وقال وزير الخارجية الفرنسي: "شاركنا في عمليات اعتراض لأن الهجمات انتهكت أجواء حلفائنا حيث توجد قواعد عسكرية لنا".

وأضاف: "لا تزال أولويتنا وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن وفتح ممرات إنسانية".

في السياق، استدعت وزارة الخارجية الهولندية، الأحد، السفير الإيراني في لاهاي هادي فراجواند، إلى مقر الوزارة، لإبلاغه إدانة البلاد للرد الإيراني الانتقامي ضد إسرائيل.

جاء ذلك في منشور لوزيرة الخارجية، هانكه بروينس سلوت، في الحكومة الهولندية المؤقتة، على منصة إكس، وذلك على خلفية الرد الإيراني غير المسبوق بصواريخ وطائرات بدون طيار على هجوم تقول طهران إن إسرائيل شنته قبل نحو أسبوعين.

وذكرت سلوت، أنها أبلغت السفير الإيراني إدانتها للهجوم الذي شنته طهران على إسرائيل.

وحذّرت وزارة الخارجية الهولندية، في بيان منفصل، مواطنيها من التوجه إلى إسرائيل، مشيرة إلى ضرورة عدم التغاضي حيال احتمالية تعرض إسرائيل لهجمات بالمسيرات والصواريخ.

ورفعت الخارجية الهولندية درجة التحذير لكافة المناطق الإسرائيلية من اللون البرتقالي إلى اللون الأحمر.

الأردن يستدعي السفير الإيراني بسبب "تشكيك" طهران في مواقفه

وفي سياق ذي صلة، استدعت وزارة الخارجية الأردنية الأحد السفير الإيراني في عمان، وطلبت من بلاده الكف عن "التشكيك" في مواقف الأردن من القضية الفلسطينية، بعد إعلان عمّان إعتراض "أجسام طائرة" اثناء الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وقال وزير الخارجية، أيمن الصفدي، في مقابلة مع قناة "المملكة" الرسمية أن "الوزارة استدعت اليوم (الأحد) السفير الإيراني وأرسلت له رسالة واضحة بضرورة أن تتوقف هذه الإساءات للأردن، ويتوقف هذا التشكيك بمواقف الأردن".

وأضاف: "للأسف كان هناك تصريحات مسيئة (للأردن) من قبل وسائل الإعلام الإيرانية بما فيها وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية".

وأوضح الصفدي أن "مشكلة إيران (هي) مع إسرائيل وليس مع الأردن، ولا إيران ولا غيرها تستطيع المزاودة على ما يقوم به الأردن وما يقدمه الأردن وما قدمه تاريخيا من أجل فلسطين".

وقال أيضا: "نحن نريد علاقات طيبة مع كل دول الإقليم بما فيها إيران وحتى نصل إلى هذه العلاقات الطيبة يجب احترام الآخر يجب عدم التدخل بالشؤون الداخلية، ويجب عدم الإساءة للأردن لأننا لن نقبل لأي كان أن يسيء للأردن".

وأكّد أنه "إذا كان هذا الخطر قادما من إسرائيل، فسيقوم الأردن بالإجراء نفسه الذي قام به، وهذا موقف نؤكده بشكل واضح وصريح، ولن نسمح لأي كان بأن يعرّض أمن الأردن والأردنيين للخطر".

واكد الأردن، الأحد، أنه اعترض "أجساما طائرة" خرقت أجواءه ليل السبت - الأحد، تزامنا مع الهجوم بالصواريخ والمسيّرات الذي شنّته إيران على إسرائيل، متعهّدا التصدي لأي تهديد "من أي جهة كانت".