شهيدان ومصابون بهجوم للمستوطنين على عقربا في الضفة الغربية

أُصيب أهال، وُصفت حالات بعضهم بالخطيرة، بمواجهات مع قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووالمستوطنين في بلدة عقربا جنوبيّ نابلس، في الضفة الغربية.

وقالت جمعيّة الهلال الأحمر الفلسطينيّ، إن "قوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى مصابين في خربة طويل قرب قرية عقربا جنوبي نابلس".

وبعد ذلك أكّدت أن الهلال الأحمر، "تنسق مع الصليب الأحمر لتسلم شهيدين بعد هجوم المستوطنين على قرية عقربا بالضفة".

كما هاجم مستوطنون، مساء اليوم، أهال في بلدتي جيت وإماتين، شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين من "حفات جلعاد"، المقامة عنوة على أراضي كفر قدوم، وجيت، وصرة، وإماتين، وفرعتا، شرق قلقيلية، هاجموا بالحجارة أهال أثناء عملهم في أرضهم ببلدتي جيت وإماتين.

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