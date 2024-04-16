وزير الأمن الإسرائيلي: إيران فشلت في هجومها علينا ولن تفرض معادلة ردع مختلفة

أشار غالانت إلى الهجوم الإيراني على إسرائيل، وأكد أنه "بعد فشل الإيرانيين في الهجوم، سيفشلون أيضا في الردع، ولن يمنعوا دولة إسرائيل من العمل ضد أي محاولة لتصعيد التوتر في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء اليوم الثلاثاء، إن إيران فشلت في هجومها على إسرائيل، عادًّا أن طهران لن تفلح في فرض معادلة ردع مختلفة.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها "إلى الحدود الشمالية، حيث تم تقييم الوضع مع قائد الفرقة 146 يسرائيل شومر، وقائد اللواء السادس، إيتان غلعاد، وقادة منطقة الجليل الغربي"، بحسب بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية، مساء اليوم.

ووفق البيان، فقد "تحدث وزير الأمن القادة عن أهمية استمرارية النشاطات العملياتيّة لدفع قوات حزب الله من المنطقة الحدودية"، شماليّ البلاد.

وأشار غالانت إلى الهجوم الإيراني على إسرائيل، وأكد أنه "بعد فشل الإيرانيين في الهجوم، سيفشلون أيضا في الردع، ولن يمنعوا دولة إسرائيل من العمل ضد أي محاولة لتصعيد التوتر في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وقال غالانت لعناصر في الجيش الإسرائيليّ: "لقد هاجمنا الإيرانيون بقوة بأكثر من 500 سلاح - ولم يصل صاروخ "كروز" واحد، أو طائرة بدون طيار إلى إسرائيل، ومن بين أكثر من مئة صاروخ أرض-أرض؛ سقطت أربعة في إسرائيل".

وأضاف أن ذلك يأتي "نتيجة للعمل التحضيريّ الذي قمنا به مع شركائنا، ونتيجة للفِعل عالي الجودة الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي، في جميع أنظمته".

وتابع غالانت: "لن يتمكن الإيرانيون من فرض معادلة ردع مختلفة ضد دولة إسرائيل"، مشيرا إلى أن "طائرات القوة الجوية تعمل في كل مكان، وسماء الشرق الأوسط مفتوحة، وأي عدو يقاتل ضدنا سنعرف كيف ضربه أينما كان".

وقال وزير الامن الإسرائيلي: "أنا على قناعة بأننا سنصل إلى مرحلة نعيد فيها المواطنين (الذين تمّ إجلاؤهم من شمال البلاد) إلى منازلهم سالمين؛ إما بعمل عسكريّ أو بالاتفاق، والأفضل دائما أن نتفق، ونحن نستعدّ لكل الاحتمالات".

وفي وقت سابق اليوم، أظهر استطلاع أجراه فريق من الباحثين في الجامعة العبرية في القدس، أن أغلبية بين الجمهور في إسرائيل تعارض هجوما ضد إيران ردا على الهجوم الإيراني على إسرائيل، ليلة السبت – الأحد الماضية.

وقال 74% إنهم يعارضون هجوما إسرائيليا في إيران في حال سيسبب تقويض "الحلف الأمني مع حليفات" إسرائيل، التي شاركت في اعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل.