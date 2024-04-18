واشنطن ولندن تفرضان عقوبات على إيران تطال مصنعي مسيّرات

ذكر بايدن في بيان بعد إعلان بلاده وبريطانيا فرض عقوبات استهدفت برنامج المسيرات الإيراني، أن العقوبات تهدف إلى "الحد من برامج إيران العسكرية المزعزعة للاستقرار".

فرضت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا عقوبات على إيران اليوم، الخميس، استهدفت "برنامج المسيرات الإيراني وصناعة الصلب ومصنعي السيارات" بعد الهجوم الذي شنته نهاية الأسبوع الماضي على إسرائيل، حسبما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتستهدف عقوبات واشنطن "16 شخصا وكيانين يعملون على إنتاج طائرات إيرانية بدون طيار" منها طائرات "شاهد" التي "تم استخدامها خلال هجوم 13 نيسان/أبريل".

وتستهدف عقوبات لندن "العديد من المنظمات العسكرية الإيرانية والأفراد والكيانات المنخرطة في صناعة المسيرات والصواريخ البالستية الإيرانية".

وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة ستواصل "محاسبة" إيران من خلال فرض عقوبات جديدة عليها، ردا على هجومها على إسرائيل.

وذكر بايدن في بيان بعد إعلان بلاده وبريطانيا فرض عقوبات استهدفت برنامج المسيرات الإيراني، أن العقوبات تهدف إلى "الحد من برامج إيران العسكرية المزعزعة للاستقرار".

وقال بايدن "اليوم، نحمّل إيران المسؤولية، ونفرض عقوبات جديدة وضوابط على الصادرات".

وأضاف "كما ناقشت مع زملائي من قادة مجموعة السبع في الصباح التالي، فإنّنا ملتزمون بالعمل بشكل جماعي لزيادة الضغط الاقتصادي على إيران".

وتابع "حلفاؤنا وشركاؤنا أصدروا أو سيصدرون عقوبات وإجراءات إضافية تهدف إلى الحد من برامج إيران العسكرية المزعزعة للاستقرار".

وأفادت الحكومة البريطانية، بأنها فرضت عقوبات على 7 أفراد و6 كيانات أخرى مكنوا إيران من تنفيذ أنشطة مزعزعة للاستقرار منها هجومها المباشر على إسرائيل.

وأضافت أن "العقوبات البريطانية والأميركية تستهدف جهات داخل صناعتي الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية.