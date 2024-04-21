استدعاء المحاضرة نادرة شلهوب كيفوركيان للتحقيق مرة أخرى بعد تسريحها من الاعتقال

استدعت الشرطة الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، المحاضرة بروفيسور، نادرة شلهوب كيفوركيان، للتحقيق معها، مرة ثانية بعد يومين على إطلاق سراحها.

وأطلقت المحكمة المحكمة المركزية في القدس، يوم الجمعة، سراح شلهوب - كيفوركيان، بعد اعتقالها، الخميس، إثر اتهامها بـ"التحريض على العنصرية والإرهاب"، رافضة بذلك استئناف الشرطة على القرار الذي صدر عن محكمة الصلح في المدينة.

ويأتي ذلك في ظل حملة التحريض التي تعرضت لها شلهوب - كيفوركيان على خلفية موقفها من حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وبعد أن اعتُقلت مساء الخميس من منزلها في البلدة القديمة في القدس.