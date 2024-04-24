مصرع امرأة من أم الفحم في حادث طرق

أسفر حادث طرق وقع بين سيارتين، بعد ظهر اليوم، على شارع 65 في منطقة وادي عارة عن مصرع حنان حاتم سعد سعادة محاميد من مدينة أم الفحم.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

لقيت حنان حاتم سعد سعادة محاميد من أم الفحم، في الستينيات من العمر، مصرعها من جراء حادث طرق وقع بين سيارتين على شارع 65 بمحاذاة المدينة ، بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأنه "عند الساعة 12:38 ورد بلاغ إلى مركز الاستعلامات 101 في منطقة جلبوع، حول وقوع حادث سير بين مركبتين على شارع 65 قرب أم الفحم. أبلغ الطاقم الطبي أن امرأة تبلغ من العمر 60 عامًا لا توجد عليها أي علامات تدل بأنها على قيد الحياة إثر إصابتها في أنحاء جسدها وأقر وفاتها، كما قدم الطاقم العلاج الطبي ونقل مصابا إلى مستشفى (هعيمك)، وهو رجل يبلغ من العمر 25 عامًا وحالته طفيفة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

129 شخصا بينهم 47 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 129 شخصا بينهم 47 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.

كما لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2022، ولقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.