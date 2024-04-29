رئيس الوزراء الإسباني يقرر البقاء في منصبه

يأتي قرار سانشيز بعدما لزم الصمت منذ الإعلان الأربعاء عن فتح تحقيق قضائي في حق زوجته بشبهة "الفساد" و"استغلال النفوذ".

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الإثنين أنه قرر البقاء على رأس الحكومة رغم "حملة التشهير" التي يتهم المعارضة اليمينية بشنها وكان آخر فصولها برأيه، فتح تحقيق قضائي في حق زوجته.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال رئيس الوزراء الاشتراكي الذي يتولى السلطة منذ العام 2018، "سأستمر" على رأس الحكومة.

وكان سانشيز البالغ 52 عاما قد لزم الصمت منذ الإعلان الأربعاء عن فتح تحقيق قضائي في حق زوجته بشبهة "الفساد" و"استغلال النفوذ".

ولكنه أكد الإثنين أنّه لن يستسلم رغم "حملة التهشير" التي يتهم المعارضة اليمينية بالوقوف ورائها.

وقال "بعد هذه الأيام من التفكير، أصبحت لدي أفكار واضحة"، متعهّدا مواصلة تحرّكه "بمزيد من القوة". وقال "سنُظهر للعالم كيف ندافع عن الديمقراطية".

وفيما نفى الزعيم الاشتراكي الذي يتولى السلطة منذ العام 2018 أيّ "حسابات سياسية"، فقد دافع مجدّدا عن زوجته التي قال إنّها تعرّضت لهجوم لأسباب سياسية فقط. وشدّد على أنّه يجب أن نقول "كفى... وإلّا فإنّ تدهور الحياة العامّة... سيديننا كدولة".