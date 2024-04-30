إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية مع مصر

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، إنه أطلق النار على عدد من المشتبه بهم قرب الحدود المصرية ورصد وقوع عدد من الإصابات؛ ولم يكشف الجيش الإسرائيلي عن جنسية "المشتبه بهم"، فيما لم يعلق الجانب المصري على الواقعة.

أصيب عدد من الأشخاص عند الحدود المصرية - الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي الذي استهدفهم بحجة اقترابهم "من المنطقة الحدودية في منطقة جبل خروف".

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وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي أنه "في وقت سابق اليوم، رصدت استطلاعات الجيش عددًا من المشتبه بهم على الحدود المصرية في هار حريف (جبل خروف) في منطقة لواء باران" الذي يتبع للفرقة 80 في القيادة الجنوبية.

وأضاف الجيش الإسرئيلي أن قواته "التابعة لكتيبة ‘بردلس‘ التي قامت بنشاطات عملياتية في المنطقة، أطلقت النار باتجاه عدد من المشتبه فيهم الذين تواجدوا في المنطقة الحدودية"، وأكد "رصد إصابات".

وزعمت مصادر أمنية إسرائيلية مطلعة أن "المشتبه بهم حاولوا تهريب مواد مخدرة إلى إسرائيل في منطقة السياج الحدودي وألحقوا أضرارًا بالبنية التحتية للجدار".

ولم يكشف الجيش الإسرائيلي عن جنسية "المشتبه بهم"؛ ولم يتضح من البيان الإسرائيلي إذا ما كان المصابون قد تعرضوا لإطلاق النار وهم على الجانب المصري أو الجانب الإسرائيلي.

ولم تعلن طواقم الإسعاف أو المشافي الإسرائيلية عن تقديم إسعافات أو استقبال مصابين تعرضوا لإطلاق النار في المنطقة الحدودية مع مصر، ما يرجح أن الجيش الإسرائيلي استهدف أشخاصا على الجانب المصري من الحدود.

ولم تعلق السلطات المصرية على بيان الجيش الإسرائيلي.