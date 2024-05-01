تركيا تقرر الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده فيدان مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي، الأربعاء، في العاصمة أنقرة.

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، أن بلاده قررت الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية واتهامها بممارسة الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني.

وجاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده فيدان مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي، الأربعاء، في العاصمة أنقرة.

وقال فيدان: "قررنا في تركيا الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل (الإبادة الجماعية) في محكمة العدل الدولية".

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن إقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين أمران أساسيان أكدنا عليهما مع قادة دول الغرب، وبعض الدول الغربية أصبحت تعترف بأن حل الدولتين أمر لا مناص منه".

وأكد فيدان أن "إسرائيل تواصل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي إيقاف هذه الجرائم، ولا يموت الفلسطينيون وحدهم في غزة بل الإنسانية كلها، ولا يمكننا قبول تهجير الفلسطينيين من أراضيهم".

ردًّا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني/ يناير 2024، تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما. كما أمرت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير.