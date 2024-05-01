تقرير: تل أبيب تهدد بتقويض السلطة الفلسطينية ردا على مذكرات اعتقال محتملة ضد مسؤولين إسرائيليين

وجهت الحكومة الإسرائيلية تهديدات لإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بالعمل على تقويض السلطة الفلسطينية واتخاذ "إجراءات انتقامية ضدها قد تؤدي إلى انهيارها"، وذلك بدعوى "الرد" على مذكرات اعتقال محتملة قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

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جاء ذلك بحسب ما نقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، مساء اليوم، الأربعاء؛ وأفاد التقرير بأن "الحكومة الإسرائيلية حذرت إدارة بايدن من أنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال ضد قادة إسرائيليين، فإن إسرائيل ستتخذ إجراءات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية قد تؤدي إلى انهيارها".

ولفت التقرير إلى حالة من الذعر لدى نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين إزاء احتمال أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضده، وضد وزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، وغيرهم من المسؤولين الإسرائيليين رفيعي المستوى، على خلفية التحقيق بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وأوضح التقرير أن "إسرائيل بعثت رسائل إلى الولايات المتحدة عبر عدة قنوات، خلال الأسبوعين الماضيين"، ادعت من خلالها أن "لديها معلومات تشير إلى أن السلطة الفلسطينية تضغط على مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، لإصدار مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار".

ونقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين رفيعي المستوى قولهم إن إسرائيل حذّرت إدارة بايدن من أنه "إذا أصدرت المحكمة مذكرات الاعتقال هذه، فإن إسرائيل ستعتبر السلطة الفلسطينية مسؤولة وسترد بإجراءات قوية قد تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية".

ولفت التقرير إلى أن "إحدى الخطوات التي من المرجح أن تتخذها إسرائيل في مثل هذا السيناريو هي تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية (أموال المقاصة)"، وأشار إلى أنه "من دون هذه الأموال، من المتوقع أن تفلس السلطة الفلسطينية وتنهار".

وأكد مسؤول إسرائيلي رفيع أن "التهديد بإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، جدي للغاية"، وأكد أن صدور مذكرات الاعتقال "سيدفع الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ قرار رسمي بشأن اتخاذ خطوات وإجراءات قوية قد تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية".

وأوضح التقرير أنه "خلال مكالمة هاتفية بين نتنياهو وبايدن، مساء الأحد، طرح نتنياهو أمام بايدن المخاوف الإسرائيلية من مذكرات الاعتقال الدولية المحتملة"، في حين نفى بايدن ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن "ضوء أخضر" أميركي للمدعي العام الدولي في هذا الشأن.

وقال مسؤولان أميركيان إن إدارة بايدن بعثت رسائل إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مفادها أنه "من الخطأ" إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار وأن الولايات المتحدة "لا تدعم هذه الخطوة"؛ بحسب ما أفاد التقرير.

وأكد مسؤول أميركي، بحسب "واللا"، أن واشنطن تبعث بـ"رسائل صامتة إلى المحكمة وتشجع المدعي العام على عدم القيام"، محذرة من أن ذلك "سيؤدي إلى انفجار ضخم، وأن إسرائيل سترد باتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية"؛ وأفاد التقرير بأن واشنطن "تستبعد صدور مذكرات اعتقال في الفترة القريبة"، وذلك خلافا للتقديرات الإسرائيلية.