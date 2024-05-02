الشرطة: اعتقال مشتبه به حاول مهاجمة موكب نتنياهو في تل أبيب

التقارير تتحدث عن شخص اقترب من موكب نتنياهو عند مروره من شارع ديزنغوف في تل أبيب، وحاول أن يمس إحدة المركبات؛ الشرطة تعلن اعتقاله بدعوى "الاشتباه بمحاولته مهاجمة موكب رئيس الحكومة".

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم، الخميس، أنها اعتقلت شخصا يبلغ من العمر 58 عاما، وقالت إنه خطط لمهاجمة موكب رئيس الحكومة، بنيامين تل أبيب، خلال مروره من شارع "ديزنغوف" في تل أبيب.

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وجاء في بيان الشرطة أنه "قبل وقت قصير، اعتقل شرطي مشتبها به قام بعرقلة حركة المرور وحاول مهاجمة موكب رئيس الحكومة في شارع ‘ديزنغوف‘ في تل أبيب".

وأضافت الشرطة في بيانها المقتضب أنه "تم نقل المشتبه به (58 عاما) إلى مركز شرطة ‘ليف تل أبيب‘ للتحقيق معه".

ولم تقدم الشرطة مزيدا من التفاصيل حول هوية المشتبه به وخلفية الواقعة.