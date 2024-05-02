بايدن: "هناك حق في التظاهر والاحتجاجات بالجامعات لم تجبرني على إعادة النظر بسياساتي بالمنطقة"

يأتي تصريح بايدن بعد تفكيك المئات من عناصر الشرطة مخيما احتجاجيا خلال الليل في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلس، حيث أزالوا حواجز وأوقفوا طلاب.

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الخميس إن "النظام يجب أن يسود" في ظل الاحتجاجات التي تشهدها الجامعات في الولايات المتحدة تنديدا بالحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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وذكر بايدن الذي لزم الصمت طويلا حيال الاحتجاجات، في خطاب متلفز من البيت الأبيض، أن "لا مكان" لمعاداة السامية في الجامعات الأميركية، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة "ليست أمة تُسكِت الناس".

ويأتي تصريح بايدن بعد تفكيك المئات من عناصر الشرطة مخيما احتجاجيا خلال الليل في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلس، حيث أزالوا حواجز وأوقفوا طلاب.

يتبع...