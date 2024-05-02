مصرع عامل في الرملة

أسفر حادث عمل وقع داخل مصنع في مدينة الرملة صباح اليوم، الخميس، عن مصرع عامل، في الأربعينيات من العمر.

لقي عامل، يبلغ 40 عاما، مصرعه في حادث عمل وقع داخل مصنع في مدينة الرملة صباح اليوم، الخميس.

ووفقا لمصادر طبية، أصيب عامل أجنبي بجسم ثقيل أثناء عمله في أحد المصانع في الرملة. وقد قدم له طاقم من خدمة "نجمة داود الحمراء" العلاج الطبي وأقر وفاته في النهاية، بعد أن لم تظهر عليه أي علامات تدل بأنه على قيد الحياة وكان يعاني من إصابات جهازية متعددة.

وقامت الشرطة باقتياد اثنين من المسؤولين في المصنع للتحقيق معهما بشبهة الإهمال.

20 عاملا بينهم 9 عرب لقوا مصارعهم في حوادث العمل منذ مطلع العام

يستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن 20 عاملا بينهم 9 عرب، لقوا مصارعهم في حوادث العمل المختلفة منذ مطلع العام الجاري 2024 ولغاية اليوم.

وفي نهاية كانون الثاني/ يناير 2024، نشرت جمعية "عنوان العامل"، وهي جمعية هدفها حماية حقوق العمال ذوي المكانة المتدنية والأجانب والمواطنين، تقريرا عن السلامة في العمل للعام 2023، كشفت فيه أن هناك زيادة بنسبة 33% في عدد ضحايا حوادث العمل في قطاع البناء، وذلك على الرغم من وجود انخفاض بنسبة 8.9% تقريبًا في عمليات البناء في مطلع العام 2023.

ويظهر من المعطيات أن 83 عاملاً لقوا مصارعهم في حوادث العمل في العام 2023، منهم 48 في قطاع البناء (58% من إجمالي الوفيات). وفي كافة قطاعات العمل كان السقوط عن ارتفاع هو السبب الأول لحوادث العمل، حيث كانت خطورة الإصابة متوسطة أو أعلى في 50% من الحوادث. وكان سقوط جسم هو سبب الوفاة في 15% من الحوادث المبلغ عنها.

كما لقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث العمل، في العام 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.