الحوثيون: نعلن بدء مرحلة تصعيد رابعة وعقوبات على كل السفن المرتبطة بموانئ إسرائيل حال اجتياح رفح

شدّد الحوثيون على أنه "في حال اتجه العدوّ الإسرائيليّ إلى شنّ عملية عسكرية عدوانية على رفح، فإنَّ القوات المسلحة اليمنية ستقوم بفرض عقوبات شاملة على جميعِ سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد والدخول للموانئ الفلسطينية المحتلة من أيّ جنسية كانتْ".

أعلن الناطق باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان، بدء المرحلة الرابعة من التصعيد، محذّرا من أن الجماعة ستفرض عقوبات على كل السفن المرتبطة بموانئ إسرائيل، والمتجهة إليها، حال اجتياح مدينة رفح.

وقال سريع إن "القوات المسلحة اليمنية، تتابع تطورات المعركة في قطاعِ غزة من استمرار للعدوانِ الإسرائيليّ والأميركيّ، والتحضيرِ لتنفيذِ عملية عسكرية عدوانية تستهدف مِنطقة رفح".

وأضاف: "وكذلك نتابع العرض المطروح على المقاومة، والذي يريدُ فيه العدوُّ انتزاع ورقة الأسرى دون وقف دائم لإطلاقِ النار".

وتابع: "وعليه... واستجابة لنداءات المقاومة الشعب الفلسطينيّ المظلوم، ومع تعنّت العدوّ الإسرائيليّ والأميركيّ فإنّ القوات المسلحة اليمنية وبعونِ الله تعالى، تعلن بَدء تنفيذ المرحلة الرابعة منَ التصعيد".

وأوضح سريع بالقول، أن المرحلة الرابعة سيبدا تنفيذها؛ "على النحوِ التالي: أولا: استهداف كافة السُّفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الاسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحر الأبيض المتوسط، في أيّ منطقة تطالُها أيدينا".

وأضاف: "ثانيا: يبدأ تنفيذ هذا من ساعةِ إعلانِ هذا البيان"، مشدّدا على أنه "في حال اتجه العدوّ الإسرائيليّ إلى شنّ عملية عسكرية عدوانية على رفح، فإنَّ القوات المسلحة اليمنية ستقوم بفرض عقوبات شاملة على جميعِ سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد والدخول للموانئ الفلسطينية المحتلة من أيّ جنسية كانتْ".

وذكر أن الجماعة "ستمنع جميع سفُنِ هذه الشركات من المرور في منطقة عمليات القوات المسلحة، وبغضّ النظر عنْ وجهتها".

وقال إن "إنَّ القوات المسلحة اليمنية بعونِ اللهِ تعالى ثمَّ استنادا إلى دعم وإسناد أبناء الشعب اليمنيّ العظيم، وكافة أحرار الأمة؛ لن تتردد في التحضير والاستعداد لمراحل تصعيدية أوسع وأقوى، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنِ الشعب الفلسطينيّ المظلوم في قطاعِ غزة".

المخابرات الأميركيّة: هجمات "ميليشيات" إيران ضدنا توقفت إلى حد كبير

وفي سياق ذي صلة، قالت مديرة المخابرات الوطنية الأميركية، أفريل هاينز، إن "الميليشيات" المدعومة من إيران، أوقفت هجماتها على الجنود الأميركيين في المنطقة إلى حد كبير.

وأشارت هينز في إحاطة أمام أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة "التهديدات العالمية" للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي، إلى أن الحوثيين، الذين أعلنوا عن عزمهم توسيع نطاق عملياتهم إلى المحيط الهندي الشهر الماضي، بدأوا في شن هجمات بحرية كل يوم تقريبًا اعتبارًا من الأسبوع الماضي.

وذكرت هينز أن الميليشيات التابعة لإيران في المنطقة، تواصل التخطيط لهجمات ضد القوات الأمريكية، مضيفًا: "ومع ذلك، فقد أوقفوا مثل هذه الهجمات إلى حد كبير، بالطبع، ليس من الواضح إلى متى سيستمر هذا التوقف".

ولفتت هينز إلى أن الوضع في غزة هو مثال صارخ على كيف يمكن أن يكون للصراع الإقليمي تأثير عالمي، مشددة على أن العالم واجه نماذج أمنية وتحديات إنسانية جديدة في الأشهر السبعة الماضية.