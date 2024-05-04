الاحتلال يستهدف مناطق بجنوب لبنان بالقصف المدفعي

هاجمت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، بالقصف لأطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب في جنوب لبنان، فيما أشارت مصادر صحافية عربية إلى أن نيرانا مباشرة أُطلقت من جنوب لبنان نحو موقع إسرائيلي في الجليل الغربي.

تغطية خاصة أولا بأول: