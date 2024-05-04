اللد: إصابة شاب بجروح خطيرة بجريمة إطلاق نار

أُصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما في اللد، عصر اليوم السبت، بجروح خطيرة، نتيجة إصابته بجريمة إطلاق نار، أُصيب في شارع الجامع.

ونُقل المُصاب إلى مستشفى "آساف هروفيه"، لتلقي العلاج.

ويُذكر أن فجر السبت، كانت قد انفجرت قنبلة ألقاها جُناة على منزل في مرحلة البناء، في بلدة طمرة الزعبية، وأصابت 3 شبان من الضفة الغربية بالثلاثينيات من أعمارهم بجروح وصفت بالخطيرة، بسبب اختراق شظايا القنبلة لأجسادهم.

وكان قد أصيب 3 أشخاص بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة جراء شجار وقع في حارة 2 ببلدة عرعرة النقب؛ بعد انتصاف ليل الجمعة – السبت.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، وقد عانى أحدهم (25 عاما) من إصابات اخترقت جسده بينما وصفت حالة المصابين الآخرين بالطفيفة.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وخلفية الشجار؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.