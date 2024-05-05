إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار قرب الرينة

أسفرت جريمة إطلاق نار وقعت بالقرب من مدخل قرية الرينة في منطقة الجليل، شمالي البلاد، اليوم، عن إصابة خطيرة لشخص في الأربعينيات من العمر.

من مكان الجريمة، اليوم

أصيب شخص (40 عاما)، اليوم الأحد، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت بالقرب من مدخل قرية الرينة في منطقة الجليل، شمالي البلاد.

وأفادت مصادر الإسعاف بأن الطواقم الطبية التابعة لخدمة "نجمة داود الحمراء" قدمت العلاجات الأولية للمصاب، ومن ثم جرى نقله، وهو فاقد للوعي، لاستكمال العلاج في المستشفى الإيطالي في الناصرة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

63 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

بلغت حصيلة القتلى العرب 63 قتيلا بينهم 3 نساء في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام الجاري، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحوّلت جرائم القتل وأحداث العنف إلى أمر معتاد، ترتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي الذي يجد نفسه متروكا لوحده في مواجهة العنف والجريمة.

يذكر أن المجتمع العربي يشهد تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة دون رادع في ظل تقاعس الشرطة وانعدام خطة مهنية لمكافحتها أو الحد منها.