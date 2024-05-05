اعتقال فلسطينية عند باب المجلس بالأقصى بحجة تنفيذ عملية طعن

بحسب شهود عيان، فإنه لا يوجد أي عملية في البلدة القديمة في القدس ولا إطلاق نار، إنما اعتقال شابة من قبل قوات الاحتلال للاشتباه بنيتها تنفيذ عملية طعن.

الاحتلال يستنفر عند أبو الأقصى صباح اليوم الأحد (فيسبوك)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فتاة فلسطينية خلال تواجدها عند باب المجلس في المسجد الأقصى في القدس القديمة، وذلك بزعم أنها حاولت تنفيذ عملية طعن.

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وبحسب شهود عيان، فإنه لا يوجد أي عملية في البلدة القديمة في القدس ولا إطلاق نار، إنما اعتقال شابة بعد الاعتداء عليها على باب المجلس، من قبل قوات الاحتلال للاشتباه بنيتها تنفيذ عملية طعن.

وزعم الاحتلال أنه خلال إخضاع الفتاة للتفتيش عثر بحوزتها على سكين، حيث تم اعتقالها ونقلها للأجهزة الأمنية لاستكمال التحقيق.

وعقب ذلك، أغلقت شرطة الاحتلال جميع أبواب المسجد الأقصى، واستنفرت عناصرها إلى ساحات الحرم القدسي الشريف، ودفعت بتعزيزات إلى أزمة البلدة القديمة ونصبت الحواجز على الطرقات المؤدية للمسجد الأقصى، حيث فتحت لاحقا أبواب المسجد.