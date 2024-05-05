الحكومة الإسرائيلية تقرر إغلاق مكاتب قناة الجزيرة

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن "الحكومة برئاستي قررت بالإجماع: قناة التحريض ستغلق بإسرائيل".

صوّتت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بالإجماع على قرار إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن "الحكومة برئاستي قررت بالإجماع: قناة التحريض ستغلق بإسرائيل".

وبالإضافة إلى قرار إغلاق مكاتب القناة في إسرائيل، سيُمنع بث القناة باللغتين الإنجليزية والعربية، وسحب بطاقات عضوية الصحافيين العاملين في الجزيرة، ومصادرة أجهزة البث واللوجستيات والأدوات التقنية ما عدا الأجهزة الشخصية.

ووفقا للقرار، ستتم عرقلة الوصول إلى موقع الجزيرة وتحديد الدخول إليه من إسرائيل.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، سيتوجه إلى قائد المنطقة الوسطى (الضفة الغربية) العسكري، بأن يصدر أمرا يمنع بث القناة في الضفة الغربية.

ويُذكر أن أعضاء حزب "المعسكر الوطني" والأعضاء في كابينيت الحرب، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، لم يشاركا في التصويت على القرار.