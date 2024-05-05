حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية والاحتلال يقصف جنوبي لبنان

قصف حزب الله عدة مواقع عسكرية إسرائيلية على المناطق الحدودية مع لبنان، حيث دوت صافرات الإنذار، عدة مرات في العديد من البلدات الإسرائيلية الحدودية ومناطق مختلفة بالجليل الغربي والأعلى.

تجدد القصف المتبادل بين اسرائيل وحزب الله في المناطق الحدودية، الثلاثاء، حيث شن الطيران الإسرائيلي عدة غارات على مواقع لبنانية، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات في الجنوب اللبناني، فيما استهدف حزب الله تموضعات وتجمعات ومواقع للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية.

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وقصف حزب الله عدة مواقع عسكرية إسرائيلية على المناطق الحدودية مع لبنان، حيث دوت صافرات الإنذار، عدة مرات في العديد من البلدات الإسرائيلية الحدودية ومناطق مختلفة بالجليل الغربي والأعلى.

وواصل الجيش الإسرائيلي تكثيف قصفه الجوي والمدفعي مستهدفا عدة منازل في مناطق متفرقة جنوبي لبنان.