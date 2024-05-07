تقديم تصريح ادعاء ضد الشرطي قاتل يعقوب طوخي

من المتوقع أن تقدم للمحكمة في تل أبيب لائحة اتهام ضد الشرطي قاتل الشهيد يعقوب طوخي من مدينة يافا، بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

من وقفة احتجاجية أمام المحكمة في تل أبيب (أرشيف "عرب 48")

قدمت قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة الإسرائيلية ("ماحاش") إلى محكمة الصلح في مدينة تل أبيب، اليوم الثلاثاء، تصريح ادعاء ضد الشرطي قاتل الشهيد يعقوب طوخي من مدينة يافا، يوم 12 نيسان/ أبريل 2024.

ومن المتوقع تقديم لائحة اتهام ضد الشرطي القاتل بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

الشهيد يعقوب طوخي

وقُتل طوخي، مساء يوم الجمعة الموافق 12نيسان/ أبريل 2024، برصاص شرطي كان بزي مدني، بعد تقديم الإسعافات الأولية لمصاب كان في يافا، بعد جدال دار بينه وبين الشرطي الذي أطلق الشرطي 11 رصاصة على طوخي وقتله دون أن يشكل طوخي خطرا على حياة الشرطي.

وعمل طوخي لمدة 30 عامًا في السفارة الأميركية، وكان يتطوع في طواقم الإسعاف، وهو أب لطفلتين وأخ لثلاث شقيقات.