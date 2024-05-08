الإعلان عن مقتل عنصر أمن بوحدة "اليمام" متأثرا بجراحه إثر إصابته خلال اقحام طولكرم

كان قد استشهد 5 فلسطينيين خلال ذلك الاقتحام لبلدة دير الغصون شمالي طولكرم وقصف وهدم منزل بعد محاصرته على مدار ساعات منذ ليل الجمعة - السبت الأسبوع الماضي.

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، عصر اليوم الأربعاء، عن مقتل عنصر أمن بوحدة "اليمام" متأثرا بجراحه إثر إصابته خلال اقحام طولكرم بالأيام الماضية.

واستشهد 5 فلسطينيين خلال ذلك الاقتحام لبلدة دير الغصون شمالي طولكرم وقصف وهدم منزل بعد محاصرته على مدار ساعات منذ ليل الجمعة - السبت الأسبوع الماضي.

وبحسب مصادر أمنية فلسطينية قالت فإن جيش الاحتلال احتجز جثامين 5 شهداء ارتقوا داخل المنزل المستهدف في دير الغصون، دون معرفة هوية الشهداء.

وسمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بالنشر في حينه، أن عنصرا من وحدة "اليمام" الشرطية الخاصة التابعة لـ"حرس الحدود"، أصيب بجراح حرجة خلال اقتحام دير الغصون.