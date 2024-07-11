شهيد برصاص الاحتلال في ميثلون شمالي الضفة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها نقلت شهيدا (17 عاما) من طريق عام في ميثلون إلى المستشفى التركي في طوباس. مصادر محلية تفيد بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت النار على الأهالي.

استشهد الفتى علي حسن علي ربايعة (17 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الخميس، في بلدة ميثلون جنوب جنين.

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وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه نقلت جثمان الشهيد من طريق عام في ميثلون إلى المستشفى التركي في طوباس.

وبحسب مصادر محلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ميثلون ما أدى لاندلاع مواجهات، أسفرت عن استشهاد الفتى ربايعة.

كما اندلعت مواجهات في قرية سيريس المجاورة، أصيب خلالها طفلان بالرصاص الحي.

وباستشهاد الطفل ربايعة، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 573 شهيدا، من بينهم 138 طفلا، بالإضافة إلى نحو 5350 جريحا.