برطعة: قتيل ومصابان جراء شجار وإطلاق نار

قتل الشاب نور عبد اللطيف مرعي (19 عاما) من الضفة وأصيب شخصان آخران بجراح جراء شجار تخلله إطلاق نار في بلدة برطعة؛ مساء اليوم الخميس.

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وفي التفاصيل، فإن حالة الضحية وصفت بالخطيرة وغير المستقرة وقد توفي على إثرها في المستشفى، بينما وصفت حالة شاب آخر (19 عاما) بالمتوسطة ورجل (40 عاما) وصفت جراحه بالخطيرة.

القتيل نور مرعي

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن شجارا نشب بين مجموعتين تخلله إطلاق نار وأعقبه حرق محال تجارية.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهم إلى مستشفى "هيلل يافة" بالخضيرة لتلقي العلاج.

وقال المضمد فادي كبها، إن "اثنين من المصابين كانا داخل سيارة وعانيا من إصابات اخترقت جسديهما ووصفت حالتهما بالخطيرة، وعلى الفور قدمنا لهما العلاجات الأولية، فيما نقل مصاب آخر من المكان بشكل ذاتي إلى عيادة محلية وبعد ذلك أحيل إلينا وقدمنا له العلاجات الأولية ووصفت حالته بالمتوسطة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

125 قتيلا منذ مطلع العام الحالي

يستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن حصيلة القتلى العرب في البلاد ارتفعت إلى 125 قتيلا، 9 منهم هم من مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة (ثلاثة منهم قُتلوا في الطيبة ورهط وأم الف وبرطعة)، والضحايا الـ116 هم من 41 بلدة عربية، بينهم 5 نساء و5 فتيان دون سن 18 عاما، قُتلوا في جرائم إطلاق نار وطعن، منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحوّلت جرائم القتل وأحداث العنف إلى أمر معتاد، ترتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي الذي يجد نفسه متروكا لوحده في مواجهة العنف والجريمة.

يذكر أن المجتمع العربي يشهد تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة دون رادع في ظل تقاعس الشرطة وانعدام خطة مهنية لمكافحتها أو الحد منها.