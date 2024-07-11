واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مستوطنين وحركة "ليهافا" وبؤر استيطانية

قال ميلر في بيان "إن مثل هذه البؤر الاستيطانية تستخدم لتعطيل الأراضي التي تستخدم كمراع وللحد من الوصول إلى الآبار ولشن هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الجوار".

أعلنت الولايات المتحدة اليوم، الخميس، فرض عقوبات جديدة على مستوطنين متهمين بتأجيج العنف في الضفة الغربية المحتلة.

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وقالت الخارجية الأميركية في بيان "اليوم، نفرض عقوبات على ثلاثة أفراد وخمسة كيانات إسرائيلية مرتبطة بأعمال عنف بحق مدنيين في الضفة الغربية"، لافتة إلى أنها استهدفت خصوصا حركة "ليهافا" الإرهابية.

وأدرجت الخارجية الأميركية حركة "ليهافا" ضمن قائمتها السوداء، ووصفتها بأنها "أكبر منظمة متطرفة عنيفة في إسرائيل" تضم أكثر من 10 آلاف عضو.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر "نحن نشجع بقوة حكومة إسرائيل على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة هؤلاء الأفراد وهذه الكيانات. وفي غياب مثل هذه الخطوات، سنواصل فرض إجراءات المساءلة الخاصة بنا".

وزاد التوسع الاستيطاني بشكل حاد منذ عودة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى السلطة أواخر عام 2022 على رأس ائتلاف مؤيد للمستوطنين.

ورغم دعم الولايات المتحدة إسرائيل في حربها على غزة، فقد حذرت نتنياهو مرارا من تأجيج التوتر في الضفة الغربية حيث تتمتع السلطة الفلسطينية بحكم شبه ذاتي.

وتميز إسرائيل بين البؤر الاستيطانية العشوائية التي بنيت بدون موافقة الحكومة والمستوطنات التي قام بشرعنتها.

وقال ميلر في بيان "إن مثل هذه البؤر الاستيطانية تستخدم لتعطيل الأراضي التي تستخدم كمراع وللحد من الوصول إلى الآبار ولشن هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الجوار".

ووافقت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا على شرعنة ثلاث بؤر استيطانية عشوائية وصفتها منظمة السلام الآن بأنها خطوة جديدة نحو "ضم" الضفة الغربية.