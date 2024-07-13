نتنياهو: لسنا متأكدين من نجاح محاولة لاغتيال الضيف... الحرب ستتواصل حتى "النصر المطلق"

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن "ليس هناك تأكيد" على نجاح عملية نفذها الاحتلال في محاولة لاغتيال قائد الجناح العسكري في حماس، محمد الضيف، إثر استهدافه في ضربة استهدفت خيام النازحين في منطقة المواصي، غرب خانيونس.

تذرع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأن المجزرة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، وأسفرت عن استشهاد 90 فلسطينيا نصفهم من الأطفال والنساء، وإصابة 300 آخرين، نفذت في إطار محاولة اغتيال القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، وقال نتنياهو إن الجانب الإسرائيلي غير متأكد من نجاح العملية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

جاء ذلك في تصريحات صدرت عن رئيس الحكومة الإسرائيلية في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، السبت، في أعقاب التقارير الإسرائيلية عن اغتيال الضيف وقائد لواء خان يونس في كتائب القسام، رافع سلامة، في الهجوم الذي شنه الاحتلال وطوال خيام النازحين الفلسطينيين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية متواصلة منذ 281 يوما.

وخلال المؤتمر الصحافي، أعاد نتنياهو عرض تصوراته بشأن الحرب على قطاع غزة وكرر تصريحاته بأن الحرب ستتواصل حتى "النصر المطلق" على حركة حماس، وتحقيق أهداف الحرب المعلنة والمتمثلة بـ"القضاء على القدرات العسكرية لحماس وقدرة الحركة على الحكم، وإعادة الرهائن وضمان ألا يشكل قطاع غزة تهديدا لإسرائيل" في المستقبل، مدعيا أن إسرائيل تقترب من تحقيق هذا النصر.

وزعم نتنياهو أنه لم يتراجع عن مقترح تبادل الأسرى مع حركة حماس بموجب اتفاق على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة والذي كان قد طرحه الرئيس الأميركي، جو بايدن؛ وقال نتنياهو إنه متمسك ببنود هذا المقترح وإنه لن يسمح لحركة حماس بإجراء تعديلات عليه، وشدد على أنه مستعد للمضي قدما في صفقة تضمن لإسرائيل مواصلة حربها على قطاع غزة حتى تحقيق أهدافها؛ وكرر "خطوطه الحمراء" في إطار المفاوضات وأن أي اتفاق محتمل يجب أن "يُمكّن إسرائيل من استئناف حربها على غزة، ويمنع تهريب السلاح إلى حركة حماس عبر الحدود المصرية، ويمنع المسلحين من العودة إلى شمالي قطاع غزة، ويتيح إعادة أكبر قدر من الرهائن الأحياء".

وقال نتنياهو إن الهجوم في المواصي "محمد الضيف ونائبه رافع سلامة، لكن حتى الآن لا توجد تأكيدات على مقتلهما". وأضاف "رغم ذلك فإننا سنصل إلى أي متهم بالمسؤولية عن أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر". وتابع "أمس (الجمعة) عرض علي جهاز الشاباك العملية في المواصي، وقد باركتها وصادقت عليها"، وهدد باغتيال جميع قادة حماس معتبرا أن دماءهم مهدورة.

تفاصيل أوفى تباعا...