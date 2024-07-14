عملية دهس قرب الرملة: 4 إصابات بينها حالة حرجة وأخرى خطيرة وإطلاق النار على المنفذ

ذكرت الشرطة أن العملية كانت مزدوجة تخللها دهس ثم إطلاق نار. وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن المصابيْن في حالة حرجة وخطيرة في العشرينيات من أعمارهما.

أُصيب 4 إسرائيليين بجراح متفاوتة بينهم حالة حرجة وأخرى خطيرة، إثر عملية دهس جرت قرب الرملة عند مفترق "نير تسفي" جنوبي تل أبيب، فيما استشهد منفذ العملية وهو من سكان كفر عقب في منطقة القدس.

وذكرت الشرطة أن العملية كانت مزدوجة تخللها دهس ثم إطلاق نار. وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن المصابيْن في حالة حرجة وخطيرة في العشرينيات من أعمارهما.

ونفذ الشاب العملية على مرحتلين، دهس أشخاصا كانوا في محطة للحافلات، ثم استمر في القيادة على بعد مئات الأمتار، ثم عاد ونفذ عملية دهس إضافية بمحطة حافلات أخرى، بحسب ما ذكرت الشرطة الإسرائيلية.

وأشارت التقارير إلى أن قوة من حرس الحدود كانت بالقرب من مكان تنفيذ العملية، هي من أطلقت النار عليه وهو جالس في سيارته.

وقال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، إننا "لا نعلم إن كان بعض الجرحى أصيبوا برصاص الشرطة الإسرائيلية ويجري التحقيق في ذلك"، وأضاف أن "الوضع في إسرائيل متوتر وهناك حساسية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وفي الشمال".

وذكر شبتاي أنه منذ إعلان إسرائيل محاولة اغتيال قائد الذراع العسكري لحركة حماس، محمد الضيف "هناك العديد من التقارير والإشارات التي تفيد بنيّة تنفيذ عمليات انتقامية، ونحن مستعدون لذلك".