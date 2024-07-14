إطلاق صلية صاروخية نحو الجليل الغربي

دوت صافرات الإنذار، صباح اليوم الأحد، في عدة مواقع بالجليل الغربي بينهما قرية عرب العرامشة، إثر إطلاق صلية صواريخ من جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله استهداف انتشار لجنود إسرائيليين في محيط موقع حدب يارين بالأسلحة الصاروخية، وأعلن عن استشهاد مقاتل له وهو سمير عيد قباني "أبو سمرا" مواليد عام 1968 من منطقة المزرعة في بيروت وسكان منطقة حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن قرى القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان شهدت طيلة الليل الفائت، وحتى صباح اليوم الأحد، إطلاق القنابل المضيئة وتحلبق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي.