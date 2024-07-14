طمرة: إصابة امرأة وابنها بجراح خطيرة في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في طمرة عن إصابة امرأة وابنها بجراح وصفت بالخطيرة، أحيل على إثر ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من مكان الجريمة

أصيبت امرأة، تبلغ 55 عاما من العمر، وابنها بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق في مدينة طمرة؛ بعد انتصاف ليل السبت – الأحد.

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وحسب المعلومات الواردة، فإن الأم وابنها تعرضا لإطلاق نار بينما كانا يستقلان سيارة في أحد شوارع المدينة.

وقدم طاقم طبي من مركز "الزهراوي" العلاجات الأولية لهما، إذ عانيا جراحا خطيرة في القسم العلوي من جسديهما.

ونقل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج، وأفيد بأنه جرى ربط الأم المصابة بجهاز التنفس الاصطناعي.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.