سورية: مقتل عسكري وإصابة 3 آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مواقع للنظام

ذكر الجيش الإسرائيلي أن قصفه جاء ردا على اعتراض مسيرتين أطلقتا من الأراضي السورية نحو المنطقة الشمالية لإيلات فجر الجمعة، فيما حمل النظام السوري المسؤولية عن "العمليات الإرهابية على أراضيه وتحمل تبعاتها".

المنطقة التي تعرضت للقصف في محيط دمشق

قتل عسكري وأصيب 3 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف ريف العاصمة دمشق؛ بعد انتصاف ليل السبت - الأحد.

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وأعلن مصدر عسكري في النظام مقتل عسكري وإصابة 3 آخرين إثر "عدوان جوي شنه العدو الإسرائيلي بعد منتصف ليل اليوم".

وأضاف أن "العدوان انطلق من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من مواقعنا العسكرية في المنطقة الجنوبية، وأحد الأبنية السكنية في منطقة كفرسوسة بمدينة دمشق، فيما تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدو رغم كثافتها وأسقطت عددا غير قليل منها".

وأعلن الجيش الإسرائيلي قصفه في الأراضي السورية، وجاء عنه أنه استهدف مقرا مركزيا وبنى تحتية عسكرية لجيش النظام، بالإضافة إلى مهاجمة أهداف تستخدمها منظومات الدفاع الجوي.

وذكر أن قصفه جاء ردا على اعتراض مسيرتين أطلقتا من الأراضي السورية نحو المنطقة الشمالية لإيلات فجر الجمعة، فيما حمل النظام السوري المسؤولية عن "العمليات الإرهابية على أراضيه وتحمل تبعاتها".

وأوردت وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري، أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لأهداف معادية في سماء ريف دمشق".

وأفاد التلفزيون السوري، بأن عدوانا إسرائيليا استهدف محيط العاصمة دمشق؛ من دون الإعلان عن تفاصيل إضافية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن انفجارات عنيفة دوت في العاصمة دمشق ناجمة عن ضربات إسرائيلية.

ومنذ بدء النزاع عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سورية، مستهدفة مواقع لقوات النظام وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله. ونادرا ما تؤكّد تنفيذ الضربات، لكنّها تكرّر تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سورية.

وتصاعدت الهجمات العدوانية التي تشنها إسرائيل على سورية منذ بدء حرب الإبادة التي تشنها على غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وبحسب المرصد، تراجعت وتيرة الهجمات "بشكل لافت"، منذ القصف الذي استهدف مبنى ملحقًا بالسفارة الإيرانية في دمشق في نيسان/ أبريل الماضي وأسفر عن مقتل سبعة عناصر من الحرس الثوري، بينهم ضابطان كبيران.