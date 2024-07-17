مقتل شاب داخل منزل في قلنسوة

أسفرت جريمة طعن داخل منزل في الحي القديم بمدينة قلنسوة، بعد ظهر اليوم الأربعاء، عن مقتل شاب في الثلاثينيات من العمر.

قُتل شاب، في الثلاثينيات من العمر، في جريمة طعن داخل منزل في الحي القديم بمدينة قلنسوة، بعد ظهر اليوم الأربعاء.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فقد تعرض الضحية، والذي ذُكر بأنه ليس من سكان قلنسوة، لطعنات عدة بأداة حادة.

وأفاد المتحدث باسم خدمة "نجمة داود الحمراء" بأنه "عند الساعة 2:24 بعد الظهر، ورد بلاغ على بدالة 101 في منطقة اليركون عن إصابة شخص في منزل بقلنسوة. أبلغ المسعفون عن رجل يبلغ من العمر 30 عاما (أجنبي) لا تظهر عليه علامات بأنه على قيد الحياة، مصابًا بجروح، وأقروا وفاته".

وقال المسعف حارث إن "الرجل كان ملقى على أرضية المنزل فاقدا للوعي وكدمات على جسده. ولم تظهر عليه علامات حياة، ولا نبض ولا تنفس. أجرينا فحوصات طبية، ولكن للأسف اضطررنا لإقرار وفاته".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.