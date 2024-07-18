البيت الأبيض يعلن إصابة بايدن بكورونا

البيت الأبيض يعلن إصابة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ وقال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن يعاني من أعراض خفيفة بعد إصابته بالفيروس.

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعاني "أعراضا خفيفة" بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا خلال رحلة له إلى لاس فيغاس في إطار حملته الانتخابية، الأربعاء.

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار، في بيان، إن بايدن سينتقل إلى منزله في ديلاوير "حيث سيعزل نفسه ويواصل تأدية واجباته بالكامل خلال هذه الفترة".

وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن "تلقى اللقاح وجميع الجرعات المعززة"، فيما أوضح طبيب الرئيس الأميركي أن بايدن "عانى اليوم من أعراض منها سيلان الأنف والسعال مع شعور عام بالتعب".

وأعلن الرئيس الأميركي أنه "بحالة جيدة" بعد ثبتت إصابته أن بفيروس كورونا؛ وقال بايدن للصحافيين أثناء صعوده على متن الطائرة الرئاسية قبل التوجه إلى منزله في ديلاوير: "أشعر بأنني بحالة جيدة".

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