استشهاد شاب من عرابة جنوب جنين متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال

كان الشهيد قد أصيب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة يعبد قبل 8 شهور، حيث أصيب بجراح خطيرة وبقي يتلقى العلاج إلى أن أعلن الأطباء عن استشهاده مساء اليوم.

استشهد الشاب يامن عصفور من بلدة عرابة جنوب جنين، بعد أشهر من إصابته بجراح خطيرة برصاص قوات الاحتلال.

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وأعلن الطاقم الطبي في مستشفى ابن سينا بجنين عن استشهاد الشاب بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وكان الشهيد قد أصيب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة يعبد قبل 8 شهور، حيث أصيب بجراح خطيرة وبقي يتلقى العلاج إلى أن أعلن الأطباء عن استشهاده مساء اليوم.

إلى ذلك، اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وذكرت مصادر محلية، أن المواجهات اندلعت عقب المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في القرية، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين.

وندد المشاركون في المسيرة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، أصيب صحافي بقنبلة غاز بالرأس وعدد من المواطنين بحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان.

وقمعت قوات الاحتلال مسيرة بيتا الأسبوعية بالرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وأصيب الصحافي صدقي ريان بقنبلة غاز بالرأس عقب ارتطامها بأحد الجدران، بعد استهداف الاحتلال للمواطنين ومنعهم من الاقتراب من الأراضي المحاذية لجبل صبيح المقامة عليه البؤرة الاستيطانية "افيتار".

وتأتي المسيرة الأسبوعية في بيتا عقب قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية بشرعنة بؤرة "أفيتار" عبر اعتبارها كـ"أراضي دولة"، إلى جانب 4 بؤر استيطانية أخرى في الضفة الغربية.