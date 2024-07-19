انفجار يهز تل أبيب: مقتل شخص في هجوم بطائرة بدون طيار

قُتل شخص في هجوم بطائرة بدون طيار وأصيب عددا من المواطنين في مدينة تل أبيب، فجر اليوم الجمعة.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، في بيان أنّ انفجارا قويا مجهول المصدر وقع في مبنى في تل أبيب قبل الساعة الثالثة فجرا.

وأضاف البيان أنه "وصل عدد كبير من عناصر الشرطة وخبراء المتفجرات إلى المكان ويتعاملون مع الوضع" دون ذكر مزيد من التفاصيل، وذلك بعد أكثر من تسعة أشهر من الحرب على قطاع غزة.

فيديو التُقط من كاميرا سيّارة، أثناء انفجار المسيّرة في #تل_أبيب، ويُسمع فه صوت الانفجار القويّ بوضوح تام. pic.twitter.com/HIbWdRDy0x — موقع عرب 48 (@arab48website) July 19, 2024

وتم العثور على جثة رجل في مبنى بالقرب من مكان الانفجار الذي وقع بالقرب من السفارة الأميركية.

كما أدّى الانفجار إلى إصابة سبعة أشخاص بجروح طفيفة في وسط تلّ أبيب وفق الشرطة الإسرائيليّة، فيما قال الجيش إنّه يُحقّق في هجوم "جوّي" محتمل.

وأعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين، جماعة "أنصار الله" في اليمن، أنه "نفذنا عملية نوعية استهدفت تل أبيب".

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنّ "قوّات الشرطة وصلت إلى المكان وتُفتّش المنطقة بحثا عن أجسام مشبوهة (...) وقد عولج سبعة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة"، داعية "السكان إلى احترام تعليمات السلامة وعدم الاقتراب أو لمس حطام أو شظايا قد تحتوي على متفجّرات".

وقال أحد سكّان وسط تلّ أبيب إنّه استيقظ على دويّ انفجار قوي، مضيفا "كلّ شيء اهتزّ".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنّ الانفجار الذي أسفر الجمعة عن مقتل شخص وإصابة سبعة أشخاص بجروح طفيفة في وسط تلّ أبيب "ناجم عن سقوط هدف جوّي" وذلك بحسب نتائج "تحقيق أوّلي"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وذكر الجيش في بيان أنّ "صافرات (الإنذار) لم تنطلق"، قائلًا إنه "يَجري التحقيق في الواقعة بشكل دقيق".

وأضاف البيان أنّ "القوّات الجوّية زادت دوريّاتها الجوّية من أجل حماية المجال الجوّي الإسرائيلي".