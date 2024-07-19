خلل فني عالمي يؤثر على عمل مشاف ومطارات وشركات في العالم

قالت شركة كراود سترايك للأمن السيبرانيّ: "نحن على علم بالتقارير عن خلل في نظام ويندوز، المشغّل لأحد الخوادم"، فيما ذكرت "مايكروسوفت": "نواصل التعامل مع التداعيات المستمرة لتطبيقات مايكروسوفت 365 المتبقية، التي يشوبها الخلل".

تسبّب خلل تقني بأحد خوادم شركة كراود سترايك، بالتأثير على عمل العديد من وسائل الإعلام، والمستشفيات، والمطارات في العالم.

وأعلنت مطارات عديدة في العالم، تعليق رحلات بسبب "مشاكل فنيّة". وأكّدت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، "توقف جميع الرحلات الجوية في البلاد، بسبب مشكلة الاتصالات".

وأفادت ثلاث شركات طيران هندية، بتعطل أنظمة معلوماتية كذلك.

ولفتت وكالة أسوشييتد برس"، إلى انقطاع عالمي للإنترنت، يؤثر على شركات طيران، وبنوك، ووسائل إعلام، من الولايات المتحدة حتى أستراليا.

ونقلت "رويترز" عن مصادر، لم تسمّها، تأكيدها "تعطّل تداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة بسبب انقطاع الإنترنت".

وأكّدت أكبر شركة مشغلة للسكك الحديد في بريطانيا، أنها تواجه مشاكل فنية "واسعة"، محذّرة من إلغاء رحلات.

وفيما أكّدت سلطات مطار برلين، "تأخُّر في عملية تسجيل المسافرين بسبب خلل فني"، وتوقّف حركة الملاحة الجوية في المطار، بشكل مؤقت، أشارت إدارة شؤون المسافرين في مطارات إسبانيا، إلى أنها تواجه "مشكلات في أنظمة الكمبيوتر في جميع المطارات".

وذكرت وزارة الداخلية الأسترالية، أن "الانقطاع الإلكتروني، يبدو أنه مرتبط بمشكلة بشركة الأمن السيبراني العالمية كراود سترايك".

وقالت شركة كراود سترايك للأمن السيبرانيّ: "نحن على علم بالتقارير عن خلل في نظام ويندوز، المشغّل لأحد الخوادم".

من جانبها، قالت شركة "مايكروسوفت": "نواصل التعامل مع التداعيات المستمرة لتطبيقات مايكروسوفت 365 المتبقية، التي يشوبها الخلل".

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