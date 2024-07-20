عسفيا: إصابة شاب وامرأة جراء تعرضهما لإطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار في عسفيا عن إصابة شاب وامرأة بجراح وصفت بالمتوسطة، أحيلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من مكان الجريمة

أصيب شاب (30 عاما) وامرأة (44 عاما) بجراح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضهما لإطلاق نار في بلدة عسفيا؛ اليوم السبت.

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وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المصابين تعرضا لإطلاق نار في موقعين منفصلين، أحدهما قرب محطة الشرطة في البلدة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، إذ عانيا إصابات اخترقت جسديهما، بالإضافة إلى مصابينْ آخرين بحالة هلع.

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

يذكر أن حصيلة القتلى العرب في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، بلغت 121 قتيلا بينهم 5 نساء و5 فتيان دون سن 18 عاما، وقد قتلوا في جرائم إطلاق نار وطعن.

وسجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحولت جرائم القتل وأحداث العنف إلى أمر معتاد، ترتكب على نحو يومي في المجتمع العربي الذي يجد نفسه متروكا لوحده في مواجهة العنف والجريمة.