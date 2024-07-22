صافرات إنذار بالجولان واعتراض صاروخين قرب جبل الشيخ

تجدد القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، في المناطق الحدودية، حيث شن الطيران الإسرائيلي عدة غارات على مواقع لبنانية، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات في الجنوب اللبناني، فيما استهدف حزب الله تموضعات وتجمعات ومواقع للجيش الإسرائيلي.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، اعتراض عددا من الأهداف الجوية المشبوهة التي تجاوزت الحدود من لبنان نحو شمال الجولان المحتل.

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ودوت صافرات الإنذار في مجدل شمس ومنطقة جبل الشيح، حيث أعقب ذلك سماع دوي انفجارات وذلك عقب اعتراض صاروخين بالقرب من جبل الشيخ شمالي هضبة الجولان السوري المحتل.

وتجدد القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، في المناطق الحدودية، حيث شن الطيران الإسرائيلي عدة غارات على مواقع لبنانية، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات في الجنوب اللبناني، فيما استهدف حزب الله تموضعات وتجمعات ومواقع للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية.