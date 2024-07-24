صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى خشية تسلل مسيرة

تواصل القصف المتبادل على الحدود اللبنانية منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مع تكثيف الجيش الإسرائيلي هجماته على قرى الجنوب اللبناني في الأيام الأخيرة، فيما يصعد حزب الله هجماته على مواقع للجيش الإسرائيلي.

دوت صافرات الإنذار، الأربعاء، في عدة مواقع إسرائيلية وبلدات حدودية في الجليل الأعلى، وذلك خشية من ـسلل طائرة مسيرة من الأراضي اللبنانية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويتواصل القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، في المناطق الحدودية.

ويشن الطيران الإسرائيلي غارات على مواقع لبنانية، بينما تقصف المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات في الجنوب اللبناني.

ويستهدف حزب الله تموضعات وتجمعات ومواقع للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية.

تواصل القصف المتبادل على الحدود اللبنانية منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مع تكثيف الجيش الإسرائيلي هجماته على قرى الجنوب اللبناني في الأيام الأخيرة، فيما يصعد حزب الله هجماته على مواقع للجيش الإسرائيلي.