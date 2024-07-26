استشهاد القيادي في حماس مصطفى أبو عرة في سجون الاحتلال

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك مع نادي الأسير الفلسطيني، استشهاد القيادي في حركة حماس، مصطفى محمد أبو عره (63 عامًا) من بلدة عقابا في طوباس، في سجون الاحتلال، إثر تدهور وضعه الصحي، ونقله من سجن "ريمون" إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع.

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والشهيد أبو عره وهو قيادي في حركة حماس وأسير سابق تعرض للاعتقال مرات عديدة منذ عام 1990، متزوج وأب لسبعة من الأبناء، وقد بلغت مجموع سنوات اعتقاله نحو 12 عاما، كما أنه أحد مبعدي مرج الزهور.

وكان الاحتلال قد أعاد اعتقال الشيخ أبو عره في 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقبل اعتقاله كان يعاني من مشاكل صحية صعبة، وكان بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، بحسب البيان الصادر عن هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني.

ومنذ لحظة اعتقاله واجه كما الأسرى كافة، جرائم وإجراءات غير مسبوقة منذ بدء حرب الإبادة، وأبرزها جرائم التّعذيب، والتجويع، إضافة إلى الجرائم الطبيّة التي شكلت الأسباب الأساسية لاستشهاد أسرى ومعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال.

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