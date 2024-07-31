تقرير: خيارات الردّ الإيراني.. "هجوم منسّق بين طهران واليمن وسورية والعراق" و"أهداف بتل أبيب وحيفا"

ذكر المسؤولون الإيرانيون للصحيفة أن خامنئي أصدر أوامره في اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي، وأن القادة يدرسون شن هجوم بمسيرات وصواريخ على أهداف عسكرية بمحيط تل أبيب وحيفا.

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، مساء اليوم الأربعاء، عن 3 مسؤولين إيرانيين مطلعين تصريحاتهم، أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، أمر بضرب إسرائيل مباشرة ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي، لحركة "حماس"، إسماعيل هنية.

وذكر المسؤولون الإيرانيون للصحيفة أن خامنئي أصدر أوامره في اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي، وأن القادة يدرسون شن هجوم بمسيرات وصواريخ على أهداف عسكرية بمحيط تل أبيب وحيفا.

وجاء تقرير الصحيفة نقلا عن لسان المسؤولين الإيرانيين أنه "من بين الخيارات سيكون هجوما منسقا من إيران واليمن وسورية والعراق لتحقيق أقصى تأثير". وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن "خامنئي أمر الحرس الثوري والجيش بإعداد خطط للهجوم والدفاع إذا توسعت الحرب".

وشدّد المسؤولون أن "إيران ستحرص على تجنب ضرب الأهداف المدنية في أي هجوم على إسرائيل".

وكانت قد أعلنت حركة حماس، والحرس الثوري الإيرانيّ، اليوم الأربعاء، استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد أفراد فريق حمايته في طهران. وأكّدت حماس أنه اغتيل بغارة إسرائيليّة استهدفت مقرّ إقامته في العاصمة الإيرانية.

وتوعد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بإنزال "أشد العقاب" بإسرائيل، وقال في تصريح له "بهذا العمل جر النظام الصهيوني المجرم والإرهابي على نفسه أشد العقاب، ونعتبر من واجبنا الثأر لدماء هنية التي سفكت على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وجاء عن كتائب القسام، أن "عملية الاغتيال الإجرامية بحق القائد هنية وفي قلب العاصمة الإيرانية هي حدث فارق وخطير، ينقل المعركة إلى أبعاد جديدة وسيكون لها تداعيات كبيرة على المنطقة بأسرها. إن العدو قد أخطأ التقدير بتوسيعه لدائرة العدوان واغتيال قادة المقاومة في مختلف الساحات وانتهاك سيادة دول المنطقة، وإن المجرم نتنياهو الذي أعماه جنون العظمة يسير بكيان الاحتلال نحو الهاوية ويعجل بانهياره وزواله عن أرض فلسطين مرة وإلى الأبد".